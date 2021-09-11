Путин: Победа Александра Невского на Чудском озере — символ воинской славы России

Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере, известная как Ледовое побоище, спасла от иноземных захватчиков Новгород, Псков и всю Древнюю Русь. Поэтому ее по праву можно считать одним из символов воинской славы России, заявил во время открытия мемориала «Александр Невский с дружиной» Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, мероприятие проходит в Псковской области.

«В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Александра Невского. Искренняя, глубокая любовь нашего народа к нему передается из поколения в поколение. Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы», — отметил глава государства.

Президент напомнил, что князь жил в сложнейший период истории, когда угроза утраты государственности могла стать для Руси реальностью: большая часть княжеств пережила разрушительные набеги. Александр Невский, по сути, защищал последний оплот Отечества — новгородские и псковские земли, на которые покушались западные соседи, подчеркнул Путин.

«Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться», — добавил Владимир Путин.

Он заметил, что на тот момент князю было всего 20 лет. Невский был искусным дипломатом и мудрым государственным деятелем, правителем, взявшим на себя огромную ответственность и сделавшим все, чтобы Русь смогла окрепнуть и сохранить свою государственность.

В заключение он поблагодарил скульптора Виталия Шанова за талантливо созданный монумент и связь поколений, воплощенную через образы молодых дружинников, прототипами которых стали бойцы 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски погибшие в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году.

«Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского, и сегодня воины этого полка здесь, в почетном карауле. Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений», — убежден Президент России.