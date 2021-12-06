Путин по видеосвязи запустит движение по новым станциям московского метро

Движение по новым станциям большой кольцевой линии Московского метрополитена — на участке от «Мнёвников» до «Каховской» — откроет завтра в режиме видеосвязи Президент России Владимир Путин. Анонс мероприятия дает сегодня сайт Кремля.

Всего будет введено в эксплуатацию десять станций, семь из них — пересадочные. С них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.

Строительство большой кольцевой линии столичного метро планируется завершить в следующем году. Линия протяженностью 70 километров включает 31 станцию.