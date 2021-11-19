Путин по видеосвязи провел совещание с членами Совбеза

Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ провел сегодня Президент России Владимир Путин. Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент, обращаясь к участникам совещания, напомнил, что Россия сегодня активно работает на различных международных площадках и в международных организациях, включая и Организацию Объединенных Наций.

Путин отметил актуальность работы по объединению усилий международного сообщества по борьбе с пандемией. «Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено», — сказал Президент.

Участниками совещания стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и ряд других официальных лиц.