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Официальная хроника
19 ноября 2021  14:43

Путин по видеосвязи провел совещание с членами Совбеза

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Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ провел сегодня Президент России Владимир Путин. Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. 

Президент, обращаясь к участникам совещания, напомнил, что Россия сегодня активно работает на различных международных площадках и в международных организациях, включая и Организацию Объединенных Наций. 

Путин отметил актуальность работы по объединению усилий международного сообщества по борьбе с пандемией. «Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено», — сказал Президент.

Участниками совещания стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и ряд других официальных лиц.

#совет безопасности #владимир путин
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