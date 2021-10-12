Путин по видеосвязи примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин 14 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Участие главы российского государства в мероприятии анонсирует на своем сайте московский Кремль, уточняя, что заседание пройдет в формате видеоконференции.

Участники заседания обсудят противодействие распространению Covid-19 и преодоление негативных последствий пандемии. Темами обсуждения также станут сотрудничество в энергетике, взаимодействие по проблеме изменения климата и другие актуальные вопросы деятельности ЕЭС.

Предполагается, что на заседании примут ряд решений, которые будут направлены на углубление евразийской интеграции.