news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 октября 2021  14:52

Путин по видеосвязи примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин 14 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Участие главы российского государства в мероприятии анонсирует на своем сайте московский Кремль, уточняя, что заседание пройдет в формате видеоконференции. 

Участники заседания обсудят противодействие распространению Covid-19 и преодоление негативных последствий пандемии. Темами обсуждения также станут сотрудничество в энергетике, взаимодействие по проблеме изменения климата и другие актуальные вопросы деятельности ЕЭС.

Предполагается, что на заседании примут ряд решений, которые будут направлены на углубление евразийской интеграции.

#владимир путин #экономический совет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное