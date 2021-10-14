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14 октября 2021  13:06

Путин по видеосвязи примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

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Президент России Владимир Путин завтра, 15 октября, примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Участие российского лидера в мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференции, анонсирует сегодня пресс-служба Кремля.

Участники саммита подведут итоги взаимодействия стран в рамках содружества, а также рассмотрят перспективы развития. 

В 2021 году (8 декабря) исполнится 30 лет с момента создания СНГ.

#снг #владимир путин #саммит
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