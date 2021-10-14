Путин по видеосвязи примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин завтра, 15 октября, примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). Участие российского лидера в мероприятии, которое пройдет в формате видеоконференции, анонсирует сегодня пресс-служба Кремля.

Участники саммита подведут итоги взаимодействия стран в рамках содружества, а также рассмотрят перспективы развития.

В 2021 году (8 декабря) исполнится 30 лет с момента создания СНГ.