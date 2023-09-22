Путин по видеосвязи открыл технопарк профобразования в Калуге

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Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии запуска работы федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер вышел на связь из инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай» в Великом Новгороде.

Путина попросили дать разрешение на открытие технопарка, и он «с удовольствием» сделал это. Затем Президент поблагодарил всех, кто будет работать в технопарке, за выбор именно такого направления профессиональной деятельности.

«Десять тысяч специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, — это заметный вклад в кадровое обеспечение для российской экономики, причем на таком хорошем технологическом уровне, с хорошим оборудованием, с хорошими преподавателями», — заметил глава государства и пожелал успехов коллективу нового технопарка.

До этого в новгородском ИНТЦ Путин ознакомился с выставкой, посвященной системе среднего профессионального образования в РФ, посвященной в том числе федеральному проекту «Профессионалитет». Технопарк в Калуге представляет собой его часть.

На базе технопарка будет организован региональный колледж «с участием представителей реального сектора экономики и системным контролем со стороны федерального министерства». Здесь создано более 20 мастерских по приоритетным направлениям подготовки.

Кроме того, Путин посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта Сбербанка. Там у него состоялась ироничная пикировка с председателем правления «Сбера» Германом Грефом.