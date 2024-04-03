Путин по видеосвязи открыл несколько социальных объектов в Донбассе

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, в Донецке был открыт Республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки. Этот объект состоит из десяти отделений и оснащен передовым высокотехнологичным медицинским оборудованием. «Он рассчитан на 140 коек и 7 тыс. родов в год», — отметил в своей речи Путин.

В Луганске после восстановления должна возобновить работу Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске. Разрушенное в ходе боевых действий здание спортшколы отстроено и обновлено, теперь здесь смогут одновременно тренироваться 20 человек.

В ходе церемонии открытия Путин сказал тренеру школы и действующей спортсменке Марии Фрулендиковой, что ему всегда казалось: тяжелая атлетика — это не женский вид спорта. «Знаю, что девочки давно занимаются, но тем не менее», — добавил он.

«Стараемся менять стереотипы про тяжелую атлетику и девушек в этом виде спорта», — ответила Президенту спортсменка.

Кроме того, в Мариуполе вводятся в эксплуатацию десять многоквартирных жилых домов с комплексным благоустройством прилегающей территории и готовится к сдаче здание филиала Волгоградской академии МВД России, где с 1 сентября должны начать учиться около 400 курсантов.

«Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях нашей огромной страны, нашей общей культуры, наших общих традиций», — сказал Путин одной из жительниц нового микрорайона Мариуполя.