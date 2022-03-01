Путин по телефону обсудил вопросы сотрудничества с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян отметили, что взаимодействие сторон в политической, торгово-экономической и других областях достигло высокого уровня.

Российский лидер и наследный принц Абу-Даби также рассмотрели ход реализации договоренностей в формате «ОПЕК плюс».

Среди других вопросов, которые были обсуждены во время разговора, стала ситуация вокруг Украины. «Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы. Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности.

Взаимодействия и контакты сторон на различных уровнях будут продолжены.