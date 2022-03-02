Путин по телефону обсудил с Токаевым ситуацию на Донбассе
Президент России Владимир Путин обсудил сегодня по телефону ситуацию на Донбассе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.
«Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса», — говорится в размещенном сообщении.
Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского сотрудничества и партнерства.