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Ру Тат
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Официальная хроника
2 марта 2022  15:29

Путин по телефону обсудил с Токаевым ситуацию на Донбассе

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Президент России Владимир Путин обсудил сегодня по телефону ситуацию на Донбассе с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля. 

«Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса», — говорится в размещенном сообщении.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского сотрудничества и партнерства.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев
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