Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие с РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Главы государств поговорили насчет отношений Москвы и Бишкека и взаимодействие двух стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пишет телеграм-канал Кремля.

Уточняется, что все вопросы относительно сотрудничества были очень актуальными, как и ряд аспектов взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Последний раз российский и киргизский лидеры лично встречались в День Победы 9 мая. Тогда Жапаров прилетал в столицу РФ. При этом 8 мая в Москве провели саммит ЕАЭС, участниками которого были оба президента. Эта встреча стала первым международным мероприятием Путина после инаугурации на новый президентский срок.

Президент России высоко оценил отношения РФ с Киргизией. Он отметил, что страны успешно развивают партнерство по всем направлениям, а Москва остается одним из основных торгово-экономических партнеров Бишкека: до 30% инвестиций в экономику Киргизии приходит из России.