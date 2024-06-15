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Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии взаимодействие с РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Главы государств поговорили насчет отношений Москвы и Бишкека и взаимодействие двух стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пишет телеграм-канал Кремля.
Уточняется, что все вопросы относительно сотрудничества были очень актуальными, как и ряд аспектов взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Последний раз российский и киргизский лидеры лично встречались в День Победы 9 мая. Тогда Жапаров прилетал в столицу РФ. При этом 8 мая в Москве провели саммит ЕАЭС, участниками которого были оба президента. Эта встреча стала первым международным мероприятием Путина после инаугурации на новый президентский срок.
Президент России высоко оценил отношения РФ с Киргизией. Он отметил, что страны успешно развивают партнерство по всем направлениям, а Москва остается одним из основных торгово-экономических партнеров Бишкека: до 30% инвестиций в экономику Киргизии приходит из России.
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