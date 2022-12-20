Путин по итогам года стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ

Президент России Владимир Путин по итогам завершающегося 2022 года стал самой упоминаемой фигурой в отечественных СМИ. Об этом со ссылкой на данные компании «Медиалогия» сообщает ТАСС.

В топ-3 рейтинга наиболее упоминаемых персон также вошли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Медиаиндекс Путина составил около 39,7 млн, Пескова — 9,5 млн, Лаврова — 5,6 млн.

В числе наиболее упоминаемых лиц также оказались Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Медиаиндекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» вместе с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.



Значение медиаиндекса определяется для каждой персоны, компании или бренда в каждом сообщении СМИ. При анализе за период все индексы по всем сообщениям с упоминанием интересующего объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона или компания в медиа.