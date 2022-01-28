Путин планирует встретиться с представителями бизнеса из Германии

Российский Президент Владимир Путин намерен встретиться с представителями немецкого бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Вы знаете, что традиционно Президент [России] общается с представителями большого бизнеса наших основных торгово-экономических партнёров, готовятся разные встречи, со временем пройдет и встреча с германскими», — отметил представитель Кремля.

Так, он ответил на вопрос о том, действительно ли готовится встреча Владимира Путина с бизнесменами из Германии в начале марта.

Восточный комитет немецкой экономики организует раз в год встречу предпринимателей с Президентом РФ и министрами экономического блока, беседа проходит в закрытом формате.