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Экономика
28 января 2022  16:30

Путин планирует встретиться с представителями бизнеса из Германии

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Российский Президент Владимир Путин намерен встретиться с представителями немецкого бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

«Вы знаете, что традиционно Президент [России] общается с представителями большого бизнеса наших основных торгово-экономических партнёров, готовятся разные встречи, со временем пройдет и встреча с германскими», — отметил представитель Кремля. 

Так, он ответил на вопрос о том, действительно ли готовится встреча Владимира Путина с бизнесменами из Германии в начале марта.

Восточный комитет немецкой экономики организует раз в год встречу предпринимателей с Президентом РФ и министрами экономического блока, беседа проходит в закрытом формате.

#Владимир Путин
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