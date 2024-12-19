Путин планирует встретиться с экс-президентом Сирии

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что пока не виделся с бывшим Президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует поговорить с ним.

«Я пока не виделся с Президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать, обязательно с ним поговорю», — сказал Путин в ответ на вопрос журналиста из США о судьбе другого американского журналиста, пропавшего 12 лет назад в Сирии.

Президент добавил, что вопрос о пропавшем американце он задаст, но нужно понимать, что это было 12 лет назад на территории, где шли активные боевые действия. «Но я обещаю, что этот вопрос задам. Так же, как мы можем задать вопрос и тем людям, которые контролируют ситуацию в Сирии сегодня», — заключил Путин.