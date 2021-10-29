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Экономика
29 октября 2021  23:00

Путин планирует провести в Сочи совещания по исполнению госконтрактов

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Президент России Владимир Путин планирует провести серию совещаний, на которых в том числе будет обсуждаться исполнение государственных контрактов. Об этом глава государства рассказал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

«У нас будут совещания в Сочи. Опять будем говорить именно об этом, о стоимости изделий», — заметил он в ответ на доклад собеседника о проблемах с порядком раскрытия структуры цены контрактов.

#владимир путин #госконтракт
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