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10 октября 2021  15:12

Путин планирует принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

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Президент России Владимир Путин планирует стать участником пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства примет участие в мероприятии в очном формате, сообщили в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Мероприятие, посвященное перспективам российского ТЭК и выполнению международных проектов в сфере энергетики, состоится в период с 13 по 15 октября в Москве. Пленарное заседание запланировано провести в первый день форума.

#владимир путин
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