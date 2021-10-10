Путин планирует принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

Президент России Владимир Путин планирует стать участником пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства примет участие в мероприятии в очном формате, сообщили в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Мероприятие, посвященное перспективам российского ТЭК и выполнению международных проектов в сфере энергетики, состоится в период с 13 по 15 октября в Москве. Пленарное заседание запланировано провести в первый день форума.