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Путин планирует поздравить с Новым годом только лидеров дружественных стран
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Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных государств. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.
«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
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