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Политика 23 декабря 2023 18:30

Путин планирует поздравить с Новым годом только лидеров дружественных стран

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Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных государств. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

#Владимир Путин #Новый год
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