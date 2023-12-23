Путин планирует поздравить с Новым годом только лидеров дружественных стран

Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных государств. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.