Путин планирует по телефону поздравить Берлускони с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября планирует поздравить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием по телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня президент по телефону поздравляет Сильвио Берлускони с 85-летием, президент планировал это сделать, сегодня день рождения у Берлускони», — сказал представитель Кремля.

Путин ранее неоднократно отмечал, что поддерживает дружеские отношения с бывшим премьер-министром Италии и считает его политиком мирового уровня.

Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии и стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство страны.