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29 сентября 2021  13:24

Путин планирует по телефону поздравить Берлускони с 85-летием

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Президент РФ Владимир Путин 29 сентября планирует поздравить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием по телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня президент по телефону поздравляет Сильвио Берлускони с 85-летием, президент планировал это сделать, сегодня день рождения у Берлускони», — сказал представитель Кремля.

Путин ранее неоднократно отмечал, что поддерживает дружеские отношения с бывшим премьер-министром Италии и считает его политиком мирового уровня.

Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии и стал первым мультимиллиардером, который возглавил правительство страны.

#Владимир Путин #дмитрий песков #сильвио берлускони
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