Путин: Планирование госбюджета должно способствовать увеличению темпов роста экономики

Планирование государственного бюджета России на ближайшие три года должно не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста экономики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

В связи с этим Президент попросил Правительство страны «представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля».

По словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается сейчас в сельском хозяйстве и сфере строительства. «Это важнейшие, опорные отрасли нашей экономики, где заняты миллионы людей, миллионы специалистов», — подчеркнул он.

Укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, а также для повышения уровня жизни россиян, добавил Путин.