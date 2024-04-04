Путин: Пилот по повышению зарплат ряду преподавателей в вузах запустят с 1 сентября

С 1 сентября в вузах России стартует пилотный проект по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин. Об этой и других инициативах, связанных с повышением связи образования с рынком труда, Президент Владимир Путин заявил на в XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Он подчеркнул, что в стране продолжится укрепление связи между всеми уровнями образования и работодателями.

«Имею в виду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны, реализацию федерального проекта „Профессионалитет“, в рамках которого на базе обновленных образовательно-производственных центров в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий для отраслей экономики, включая экономику, IT-технологии, фармацевтику, легкую промышленность, авиа-, судостроение и так далее», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в дальнейшем эта инициатива охватит всю систему среднего образования и затронет подготовку кадров для школ, больниц и поликлиник, для сферы услуг, туризма и других.

С этой целью будет организована дополнительная поддержка для вузов, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами, компаниями реального сектора экономики и соцсферы. Это в том числе продление программы «Приоритет-2030».