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Путин переназначил руководителей ФМБА и ВЭБ.РФ
Президент РФ Владимир Путин своими указами переназначил руководителей Федерального медико-биологического агентства и госкорпорации «ВЭБ.РФ» — Веронику Скворцову и Игоря Шувалова. Оба документа размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Вероника Скворцова руководит Федеральным медико-биологическим агентством с 2020 года. До этого с 2012 года она возглавляла Министерство здравоохранения России.
ФМБА занимается нормативно-правовым регулированием медико-санитарного обеспечения в отраслях экономики с особо опасными условиями труда, медико-биологическим обеспечением спортивных сборных РФ, организацией деятельности службы крови и рядом других вопросов. Ведомство обслуживает более 3 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях и на 40 отдельных территориях.
Ранее, 17 июня, Путин подписал указ, которым переподчинил ФМБА главе государства (прежде агентство находилось в прямом подчинении Правительства страны).
Игорь Шувалов является председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ» с 2018 года, до этого он в течение десяти лет работал первым вице-премьером. На пост руководителя госкорпорации развития его переназначили на пять лет.
ВЭБ занимается реализацией национальных проектов, инициированных Президентом РФ. С 2020 года ему переданы 12 институтов развития, которые образовали единую группу.
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