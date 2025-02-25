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Общество 25 февраля 2025 14:53

Путин переназначил главу Следственного управления Татарстана

Путин переназначил главу Следственного управления Татарстана
Валерий Липский
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как стало известно «Татар-информу», Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Валерия Липского на должность руководителя СУ СКР по Татарстану.

Липский Валерий Андреевич
Липский Валерий Андреевич
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РТ

Родился 8 июня 1977 года в Тамбове.

В 1999 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ.

С 1999 по 2004 год работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры гарнизона Видяево. В 2004–2007 годах был старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры Московской области, заместителем Истринского городского прокурора.

В 2007 году стал руководителем следственного отдела по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области. В 2016 2019 годах занимал пост руководителя следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления СК РФ по Московской области. С 2019 по 2020 был заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

В 2020 году назначен руководителем следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

#СУ СКР по РТ #назначения
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