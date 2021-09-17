Путин: Переезд штаб-квартиры «Газпрома» принесет в бюджет Санкт-Петербурга 17 млрд рублей

Переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург принесет 17 млрд рублей в городскую казну. Об этом на встрече с губернатором Александром Бегловым сказал Президент России Владимир Путин.

«„Газпром“ в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году — порядка 40 млрд рублей», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Путин подчеркнул, что это дополнительные средства, которых ранее у города не было. В дальнейшем необходимо использовать эту сумму для приоритетных направлений развития Санкт-Петербурга, подчеркнул Президент.