Путин передал Трампу на Аляске книгу с фото и петицией украинских пленных

На встрече в Анкоридже Владимир Путин вручил американскому президенту Дональду Трампу книгу, содержащую фото и петицию военнопленных ВСУ, которых украинские власти отказываются принимать обратно, пишет RT.

Книга, переданная Трампу, включает групповое фото пленных с пометкой «1000».

В беседе с телеканалом Fox News Трамп прокомментировал содержание полученной книги, указав, что в ней представлен список из тысячи украинских пленных. Трамп акцентировал внимание на необходимости возвращения украинских граждан на родину, подчеркнув готовность России к их освобождению.