Путин передал реестр национально-культурных автономий в ведение ФАДН

Президент России Владимир Путин подписал закон о ведении реестра национально-культурных автономий. Теперь такой реестр входит в сферу ответственности Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Документ также обязывает ведомство опубликовать реестр в интернете для всеобщего доступа.

Ранее реестр национально-культурных автономий вел Минюст РФ. Но власти России пришли к выводу, что эта сфера недостаточно четко регулируется.

Теперь правительство определит порядок ведения реестра и какие сведения туда будут включаться.

Закон также определил, что консультативный совет по делам национально-культурных автономий можно создавать исключительно при ФАДН, а не при органах власти регионов или местного самоуправления.