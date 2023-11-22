Путин передал норвежские доли в типографиях «Прайм принт» во временное управление Москвы

Правительству Москвы во временное управление переданы доли в нескольких типографиях «Прайм принт», принадлежащие норвежской Amedia. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Типографии, о которых идет речь в документе, находятся в Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Москве. В сентябре они были переданы Росимуществу как активы представителей недружественных государств.