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Путин передал норвежские доли в типографиях «Прайм принт» во временное управление Москвы
Правительству Москвы во временное управление переданы доли в нескольких типографиях «Прайм принт», принадлежащие норвежской Amedia. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Типографии, о которых идет речь в документе, находятся в Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Москве. В сентябре они были переданы Росимуществу как активы представителей недружественных государств.
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