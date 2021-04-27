Путин передал Эрмитажу набор церковной утвари из приданого дочери Александра II

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург посетил Государственный Эрмитаж и передал музею на хранение евхаристический набор из приданого дочери Александра II — великой княжны Марии Александровны.

Комплект церковной утвари изначально состоял из 22 позолоченных серебряных предметов и трех бронзовых. Он был изготовлен в 1877 году в Петербурге на фабрике Никольса и Плинке по заказу императорского двора для домовой церкви герцогской четы, отмечает ТАСС.

Мария Александровна и сын британской королевы Виктории — принц Альфред, герцог Эдинбургский, поженились в 1874 году. В 1883 году супруги переехали в немецкий Кобург, куда из лондонской резиденции Кларенс-хаус было перевезено и церковное имущество. В 1893-м Альфред стал герцогом Саксен-Кобург-Готским. После его смерти в 1900 году Мария Александровна переехала в Швейцарию, где и умерла в 1920-м.

Евхаристический набор оказался на антикварном рынке, а после Второй мировой войны его приобрел американский коллекционер Павел Фекула. На данный момент коллекция

состоит из 16 серебряных изделий.