Путин передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства РФ и Совета министра Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций АО „Крымэнерго“», — сказано в указе.

Поручение должно быть осуществлено в течение 2 месяцев со дня подписания документа.