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Политика 13 ноября 2023 15:01

Путин передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма

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Путин передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства РФ и Совета министра Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций АО „Крымэнерго“», — сказано в указе.

Поручение должно быть осуществлено в течение 2 месяцев со дня подписания документа.

#Владимир Путин #Крым
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