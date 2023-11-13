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Путин передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма
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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому передал акции «Крымэнерго» в собственность Крыма. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Принять предложение Правительства РФ и Совета министра Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций АО „Крымэнерго“», — сказано в указе.
Поручение должно быть осуществлено в течение 2 месяцев со дня подписания документа.
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