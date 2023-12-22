news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин передал акции автодилера «Рольф» Росимуществу
Скопировать ссылку
Акции автодилера «Рольф», а также его дочерние компании переданы во временное управление Росимущества. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина на официальном портале правовой информации.
Так, Росимуществу переданы все доли «Рольф моторс», «Рольф тех», «Рольф эстейт Санкт-Петербург», а также акции кипрского офшора и принадлежавшие «Рольф моторс».
Указ вступил в силу со дня публикации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2