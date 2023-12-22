Путин передал акции автодилера «Рольф» Росимуществу

Акции автодилера «Рольф», а также его дочерние компании переданы во временное управление Росимущества. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина на официальном портале правовой информации.

Так, Росимуществу переданы все доли «Рольф моторс», «Рольф тех», «Рольф эстейт Санкт-Петербург», а также акции кипрского офшора и принадлежавшие «Рольф моторс».

Указ вступил в силу со дня публикации.