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Экономика 22 декабря 2023 08:57

Путин передал акции автодилера «Рольф» Росимуществу

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Акции автодилера «Рольф», а также его дочерние компании переданы во временное управление Росимущества. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина на официальном портале правовой информации.

Так, Росимуществу переданы все доли «Рольф моторс», «Рольф тех», «Рольф эстейт Санкт-Петербург», а также акции кипрского офшора и принадлежавшие «Рольф моторс».

Указ вступил в силу со дня публикации.

#росимущество #Владимир Путин
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