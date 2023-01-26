Путин: Тяжкие преступления нацистов нельзя предавать забвению

Россия категорически против того, чтобы ужасающие преступления нацистов, которые не имеют срока давности, предавались забвению, и проводит соответствующую политику, заявил глава государства Владимир Путин. В преддверии Дня памяти жертв Холокоста он провел встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, сообщает пресс-служба Кремля.

«Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль. Вы знаете нашу позицию и сегодня. <...> Вы знаете также, что следственные органы Российской Федерации, прокуратура и сегодня проводят серьезную работу по выявлению преступлений подобного рода, причём в отношении всех граждан бывшего Советского Союза, вне зависимости от их национальности», – отметил Президент.

Он заявил, что российское Правительство всеми силами пытается добиться поддержки этой деятельности и на международном уровне, но многие страны под разными предлогами «уклоняются от солидарной работы в этой важнейшей сфере». Путин пообещал, что вне зависимости от геополитических настроений в мире эта работа обязательно будет продолжена.