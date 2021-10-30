Путин перечислил направления, в которых мнение России совпадает со странами G20

Позиции России и стран G20 во многом схожи в глобальном здравоохранении и развитии экономики. Об этом на саммите двадцатки рассказал Президент России Владимир Путин.

«Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиции России, как я понял из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что в 2020 году государства G20 значительно увеличили бюджетные дефициты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Принятые меры во многом способствовали восстановлению глобальной экономики. Тем не менее подобные решения, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг Центральными банками, должны быть ограничены определенными временными рамками.