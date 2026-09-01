Путин – Пашиняну: Начало вступления в ЕС будет означать выход из ЕАЭС

Начало процесса вступления Армении в Европейский Союз будет означать выход этой страны из Евразийского экономического союза. Об этом заявил Президент России Владимир Путин Премьер-министру Армении Николу Пашиняну в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в столице Кыргызстана Бишкеке.

«Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей. Потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема», – подчеркнул Путин в ответ на слова Пашиняна о том, что Армения не заявляла о выходе из ЕАЭС (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Президент РФ напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении (ее доля составляет около 30%), а за первое полугодие текущего года товарооборот между государствами составил 2,5 млрд долларов.

Вместе с тем Путин согласился, что «стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны и народа» и что только армянскому народу предстоит определять вектор своего развития.

«Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями, и просили бы вас как можно быстрее с этим определиться», – добавил он, напомнив о своем призыве к проведению соответствующего референдума.