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Официальная хроника
14 октября 2022  21:41

Путин: Партнерские связи объединяют более 160 городов России и Беларуси

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI встречи городов-побратимов России и Беларуси. Телеграмма опубликована на портале Кремля. 

«Партнерские связи, объединяющие более 160 больших и малых городов наших стран, традиционно являются важной составляющей российско-белорусского межрегионального сотрудничества, востребованным и эффективным механизмом народной дипломатии», — отметил глава государства. 

Регулярное общение руководства муниципальных структур и предпринимателей, а также деятелей науки и культуры способствует обмену полезным опытом и воплощению в жизнь перспективных проектов в разных областях. 

Президент выразил уверенность в том, что участники события проведут конструктивные дискуссии и выдвинут идеи, которые послужат наращиванию российско-белорусской кооперации на благо двух братских народов.

#Владимир Путин
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