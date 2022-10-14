Путин: Партнерские связи объединяют более 160 городов России и Беларуси
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XI встречи городов-побратимов России и Беларуси. Телеграмма опубликована на портале Кремля.
«Партнерские связи, объединяющие более 160 больших и малых городов наших стран, традиционно являются важной составляющей российско-белорусского межрегионального сотрудничества, востребованным и эффективным механизмом народной дипломатии», — отметил глава государства.
Регулярное общение руководства муниципальных структур и предпринимателей, а также деятелей науки и культуры способствует обмену полезным опытом и воплощению в жизнь перспективных проектов в разных областях.
Президент выразил уверенность в том, что участники события проведут конструктивные дискуссии и выдвинут идеи, которые послужат наращиванию российско-белорусской кооперации на благо двух братских народов.