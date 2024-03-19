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Путин: Паралимпийцы своим примером помогают другим поверить в себя и вдохновляют их
Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международных комплексных спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства назвал важным то, что соревнования становятся традиционными, и в этом году Югра уже в третий раз радушно принимает участников из многих регионов РФ и зарубежных стран и дарит прекрасную возможность встретиться с именитыми соперниками, показать свое мастерство, командную сплоченность и победный настрой.
«Подчеркну, мы искренне гордимся вами, спортсменами-паралимпийцами. Вы не только добиваетесь поистине выдающихся личных результатов — своим примером помогаете другим поверить в себя, в свои силы и способности, вдохновляете на новые свершения», — сказал Путин.
Он пожелал участникам и гостям успехов, ярких и незабываемых впечатлений.
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