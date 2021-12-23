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Политика
23 декабря 2021  16:43

Путин озвучит Послание Федеральному собранию в начале 2022 года

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Подготовка Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 2022 года концептуально началась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. 

«Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда», — ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля. 

По словам Пескова, послание будет оглашено в начале года. В 2021-м Путин обратился к парламенту 21 апреля.

#Владимир Путин #Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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