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Общество 21 июля 2025 14:56

Путин озвучил минимальный коэффициент рождаемости, которого следует достичь в России

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Путин озвучил минимальный коэффициент рождаемости, которого следует достичь в России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на одну женщину. Об этом он сказал во время встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, сообщает ТАСС.

Бречалов сообщил, что в Удмуртии показатель рождаемости сейчас составляет 1,39 – немного выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже, чем в среднем по России.

«Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году 1,6 должен быть коэффициент», – отметил глава региона, добавив, что наблюдается положительная тенденция – растёт число многодетных семей.

Путин подчеркнул: «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть».

#Владимир Путин #Александр Бречалов #повышение рождаемости
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