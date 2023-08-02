Путин озвучил Эрдогану принципиальную позицию России по зерновой сделке

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С учетом полного отсутствия прогресса по исполнению российской части зерновой сделки Москва не видит смысла в ее очередном продлении. Об этом в телефонном разговоре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В частности, Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия „пакетных“ соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. <...> Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил, что Россия начала прорабатывать надежные варианты для поставок зерна в нуждающиеся страны, в том числе на безвозмездной основе. Стороны договорились о взаимодействии в данном вопросе.

Кроме того, лидеры стран обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, сотрудничество в энергетической отрасли и туризме. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение ростом российско-турецкого товарооборота, который увеличился почти вдвое в 2022 году.

В заключение Эрдоган поблагодарил руководство и народ России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турции.