Путин ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате презентации

Президенту РФ Владимиру Путину на полях Восточного экономического форума в формате специальной интерактивной презентации представили итоги работы по развитию Дальнего Востока. Также с главой государства по видеосвязи пообщались резиденты территорий опережающего развития, сообщает ТАСС.

К данному моменту на Дальнем Востоке создано уже 22 территории с особым режимом деятельности предпринимательства, которые дают возможность инвесторам получать налоговые льготы, а также проходить административные процедуры в упрощенном порядке.

VI Восточный экономический форум проводится во Владивостоке 2-4 сентября в смешанном формате. Его главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Помимо основных мероприятий состоится Молодежный Восточный экономический форум (ВЭФ) и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Путин прибыл во Владивосток с рабочим визитом.