Путин: Оздоровление экономической ситуации в «Роснано» должно быть в числе ключевых задач

Одной из ключевых задач «Роснано» должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы с Вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — сказал глава государства, обращаясь к председателю управляющей компании «Роснано» Сергею Куликову.

В начале встречи Путин отметил, что с 2007 года, когда «Роснано» начала свою работу, уже было создано 150 предприятий — это около 40 тысяч рабочих мест.

Куликов доложил российскому лидеру о том, что компании удалось поднять свои активы до 200 млрд рублей. Таким образом, ее доходы смогли сравняться с инвестиционными затратами.