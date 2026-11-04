Путин: Ответом на встававшие перед Россией вызовы всегда была сплоченность
С какими бы вызовами ни приходилось сталкиваться России, ответом на них всегда становилась сплоченность населяющих ее людей и желание самостоятельно определять свою судьбу. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
Своим видением отечественной истории глава государства поделился сегодня, выступая на церемонии вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.
В этом контексте Президент РФ также констатировал, что у каждого россиянина есть своя малая родина, но большое Отечество у всех одно.
Кроме того, Путин заметил, что российские бойцы отважно защищают интересы страны и ее государственность в ходе специальной военной операции. В свою очередь, по оценке Президента, народ России объединился в искренней поддержке героев СВО.
Накануне Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России.