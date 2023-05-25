Путин ответил Пашиняну на новый упрек в сторону российских миротворцев

Россия не изменила свою позицию относительно ситуации вокруг Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который вновь упрекнул российских миротворцев.

Премьер Армении заявил о напряженной ситуации в Нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора, в результате которой Нагорный Карабах оказался в ситуации гуманитарного кризиса. При этом он подчеркнул, что это произошло в присутствии российских миротворцев.

«Поставки продовольствия и продуктов в Нагорный Карабах осложнены. Конечно, в этом [вопросе] поддерживают российские миротворцы, но, к сожалению, как я уже сказал, блокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев», – сказал он, добавив, что Армения готова приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции страны.

«Мы никогда не меняли своей позиции на этот счет. <...> И вы знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции. Все должны быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трехстороннего заявления. Наша позиция здесь не менялась», – подчеркнул в ответ глава российского государства, подтвердив приверженность России трехсторонним договоренностям по Карабаху.

Напомним, Пашинян уже неоднократно упрекал российских миротворцев в бездействии на фоне блокировки Лачинского коридора в декабре прошлого года. В Кремле на это отвечали, что миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить порядок и спокойствие.