Путин ответил на вопросы журналистов по итогам переговоров в День Победы

Владимир Путин вышел к представителям СМИ по итогам переговоров в День Победы, ответив на вопросы журналистов о серии международных встреч, сообщает РИА Новости. Президент сообщил, что военные доложат ему, были ли провокации со стороны киевского режима во время празднования. Заявление Минобороны о неминуемом ответе на возможные попытки сорвать торжества глава государства назвал предельно ясным: в случае попытки срыва праздничных мероприятий Россия вынуждена будет нанести массированные ракетные удары по центру Киева.

Москва не ограничилась этим, направив также ноту со стороны Министерства иностранных дел. Возможные последствия провокаций Россия обсуждала с Китаем, Индией и США.

По словам Верховного главнокомандующего, Москва сразу согласилась с предложением Дональда Трампа о продлении перемирия до 11 мая и обмене военнопленными. Пятого мая украинской стороне отправили список с именами 500 военнослужащих ВСУ. Первоначально реакция была такой, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, а 200, а потом они вообще сошли с радаров и прямо заявили, что не готовы к этому обмену и не хотят его, рассказал Путин. Новых предложений по этому поводу от Киева пока не поступало.

Иностранные лидеры прибывали на парад, не зная заранее о разрядке ситуации. Тем не менее, они проявили мужество и приехали, несмотря на угрозу со стороны Владимира Зеленского, притом без всякого приглашения.

Что касается возможной встречи с главой киевского режима, Путин вновь подчеркнул, что не отказывается от нее. Если кто-то предлагает, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, встреча состоится, пояснил он. При этом ее имеет смысл организовывать лишь как окончательную точку в конфликте, а не для каких-либо переговоров.

В субботу после торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также с властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины.