Путин ответил на вопрос, хватит ли у России денег на крупные проекты с учетом СВО

Фото: пресс-служба Кремля

Несмотря на все ограничения, которые ввели против России западные страны, экономика страны стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Об этом напомнил Президент Владимир Путин, комментируя вопрос журналиста Павла Зарубина о том, хватит ли у России денег на крупные проекты с учетом больших затрат на СВО.

«Да, у нас идет укрепление государства по всем векторам. И конечно, первый из них это экономика. Несмотря на все ограничения и сложности, с которым мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира. Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и Россия», – сказал глава государства.

Он отметил, что еще много чего нужно сделать для укрепления независимости нашей страны, ее «суверенитета, прежде всего, в технологической сфере, в экономике в широком смысле этого слова, во всех других жизненно важных направлениях».

«Мы этим и занимаемся. Занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можем гордиться», – заключил глава государства.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели Вашингтон и ЕС. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.