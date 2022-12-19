Путин ответил на вопрос о желании России «поглотить» Беларусь

Президент России Владимир Путин, комментируя слухи про поглощение Россией Беларуси, заявил об отсутствии заинтересованности в этом, так как в таком шаге никакой «целесообразности». Сотрудничество двух стран направлено на согласование экономической политики, подчеркнул он.

«Вопрос не в поглощении, вопрос в согласовании экономической политики – так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. По поводу всего остального – это наносное, чушь. Это попытки недоброжелателей затормозить наш интеграционный процесс. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках, вот и все», – подчеркнул он, выступая на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Минске.

Путин подчеркнул, что два государства углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан и строят вместе Союзное государство .

Напомним, сегодня Путин прибыл в Беларусь, где провел переговоры с главой государства Александром Лукашенко.