Путин ответил на вопрос о выравнивании зарплат в соцсфере по регионам

Правительство начнет активно заниматься вопросом выравнивания зарплат в социальной сфере по регионам. Он уже ставился в послании Федеральному Собранию, заявил на встрече с кандидатами в Президенты России действующий глава государства Владимир Путин.

«Нужно выравнивать — здесь вы абсолютно правы. Одну работу люди выполняют, а получают разные деньги. Поэтому это будет предметом обсуждения, в том числе и в [Государственной] Думе», — заявил Президент, отвечая на вопросы представителя партии КПРФ Николая Харитонова и ЛДПР Леонида Слуцкого.

Во время встречи тот поздравил Владимира Путина с победой на выборах. «Победу признаем. Мы прекрасно понимаем, что не лавровый венок от избирателей сегодня на шею надели, а подтвердили еще раз громадную нагрузку, громадную ответственность. Мы это прекрасно понимаем», — сказал Харитонов.

Он отметил непростую обстановку, в условиях которой проводились выборы, и отметил серьезные перемены к лучшему в России, произошедшие за годы президентства Путина.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.

Трехдневные выборы Президента России проводились в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты голосования ЦИК РФ планирует представить 21 марта.