Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин ответил на вопрос о возможности присоединения Саудовской Аравии к БРИКС
Представители Саудовской Аравии присутствовали на саммите БРИКС в Казани. Есть надежда, что в дальнейшем совместная работа будет расширяться, так ответил сегодня Президента России Владимир Путин на вопрос о присоединении страны к БРИКС.
«Что касается Саудовской Аравии, то мы в очень хорошем контакте с нашим другом, наследным принцем. У нас замечательные отношения с королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. Надеемся, что и дальше она будет только расширяться», - сказал он.
Кроме того, Владимир Путин рассказал о работе Нового банка развития и о том, какие он открывает возможности для партнеров.
«У нас есть Новый банк развития, он пока небольшой, профинансировал сто проектов на общую сумму где-то 32-33 млрд долларов. Для таких стран, как Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия, очень важно иметь возможность надежно и безопасно инвестировать в быстроразвивающиеся рынки», - подчеркнул Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»