Путин ответил на вопрос о возможности присоединения Саудовской Аравии к БРИКС

Представители Саудовской Аравии присутствовали на саммите БРИКС в Казани. Есть надежда, что в дальнейшем совместная работа будет расширяться, так ответил сегодня Президента России Владимир Путин на вопрос о присоединении страны к БРИКС.

«Что касается Саудовской Аравии, то мы в очень хорошем контакте с нашим другом, наследным принцем. У нас замечательные отношения с королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. Надеемся, что и дальше она будет только расширяться», - сказал он.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о работе Нового банка развития и о том, какие он открывает возможности для партнеров.

«У нас есть Новый банк развития, он пока небольшой, профинансировал сто проектов на общую сумму где-то 32-33 млрд долларов. Для таких стран, как Саудовская Аравия, Россия, Китай, Индия, очень важно иметь возможность надежно и безопасно инвестировать в быстроразвивающиеся рынки», - подчеркнул Путин.