Путин ответил на призывы в Европе экономить воду, чтобы «рассердить» его

Президент РФ Владимир Путин назвал бредом призывы к европейцам экономить воду при гигиенических процедурах, чтобы «рассердить» его.

«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ, в Европе распространяется. Человек изображен, и внизу подпись – «Хочешь рассердить Путина – мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь и здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. Экономьте воду, экономьте электроэнергию, электричество. Ну бред какой-то просто», – цитирует его выступление на пленарном заседании форума «Сильные идеи нового времени» РИА Новости.

Западные страны сталкиваются с проблемами энергетики, причем во внутриполитической повестке спекулируют и пугают людей этой темой, добавил Президент. «Принимают решения необоснованные, непросчитанные. А следующий шаг — ищут виноватых», – добавил он.