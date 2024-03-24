Путин ответил на предположение Вучича о том, что смог бы защитить Югославию

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление сербского лидера Александра Вучича о том, что смог бы предотвратить нападение на Югославию в 1999 году, если бы возглавлял страну в то время. Своим видением ситуации он поделился в интервью для фильма «Белград».

Путин отметил, что бомбардировки Югославии НАТО и распад страны уже произошли, поэтому построение тех или иных теорий уже лишено смысла.

«Это уже прошло. Во всяком случае, если бы у нас был такой единый союзник, мы бы выстраивали с ним отношения, так как это было бы в интересах нашей страны, нашего союзника. Если бы у нас были какие-то обязательства в отношении союзника, мы бы, конечно, их выполняли. Ну, тогда между Россией и Югославией таких отношений не было», — сказал Президент.

Он также отметил, что сербы на протяжении веков были самым надежным союзником России, и она, конечно, помнит об этом.

В интервью к фильму Вучич отметил, что бомбардировки Югославии произошли потому, что НАТО ощущал свою безнаказанность из-за отсутствия «противовеса на глобальном уровне», способного дать ему отпор.