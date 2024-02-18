Путин ответил, как долго экономика ФРГ способна существовать без энергоносителей России

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как долго экономика Германии способна существовать без российских энергоносителей. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.

«Она способна долго существовать и развиваться, здесь никакой катастрофы не будет. Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, очень основательные. Просто утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность в связи с тем, что выстроена она была на относительно дешевых российских энергоносителях», – сказал глава государства.

Он не стал углубляться в анализ действий нынешнего руководства Германии, отметив, что это дело немецкого правительства – как определять приоритеты.

«Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба, кто там на что пытается сделать ставку для того, чтобы удержаться у власти, к ней прийти. Иногда со стороны сложно не то чтобы отследить, а просто вникнуть в ткань происходящего. Совершенно очевидным является то, что сегодняшняя политика действующих властей наносит колоссальный ущерб германской экономике», – высказал мнение Президент.