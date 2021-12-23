Путин: Нельзя преследовать людей за невакцинацию от коронавируса
На граждан нельзя оказывать давление за отсутствие прививки от коронавируса. Вместо этого им нужно объяснять необходимость антиковидных мер. Такое мнение в ходе большой пресс-конференции с журналистами выразил Президент России Владимир Путин.
«Нужно ли вводить меры преследования? Нет. Дело не в политической воле. Дело в том, что сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас народ изобретательный, появятся способы обойти», – пояснил свою позицию Путин.
Он отметил, что есть гораздо более эффективный способ взаимодействия с населением.
«Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость мер», – подчеркнул глава государства.