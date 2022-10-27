Путин отрицательно отнесся к записи журналистами его телефонного разговора с Макроном

Президент России Владимир Путин отрицательно отнесся к случаю, когда его разговор по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном записывался журналистами. Соответствующий вопрос российскому лидеру задали на пленарном заседании клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств, их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер», — сказал глава государства.

Путин отметил, что нет ничего предосудительного, если то, что говорят лидеры стран, и их оценки доходят до представителей СМИ, однако об этом просто надо предупреждать. Он уточнил, что его не осведомляли о записи беседы с Макроном.

По словам Президента РФ, предавать огласке что-то из таких бесед можно только по договоренности сторон. «Если это делается в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично», — добавил российский лидер.

При этом на вопрос, уточняет ли теперь Владимир Путин при разговоре с французским коллегой, есть ли кто-то рядом с ним, российский лидер ответил отрицательно.

«Я теперь исхожу из того, что кто-то слушает», — ответил Президент РФ.

В июле был выпущен документальный фильм режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о шагах французского Президента по урегулированию конфликта на Украине. В эпизодах Макрон беседует с иностранными лидерами, совещается со своими советниками, реплики которых также звучат на протяжении всей картины.